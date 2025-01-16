Блиновский признался, что был рад встрече с женой на суде в Москве
Муж блогерши Елены Блиновской после сегодняшнего судебного заседания в Москве признался журналисту Life.ru, что был очень рад увидеть супругу после долгого перерыва. Алексей Блиновский проходит свидетелем по уголовному делу находящейся под стражей жены, которую обвиняют в неуплате налогов.
Алексей Блиновский после суда в Москве. Видео © Life.ru
«Да, я очень рад был её [Елену Блиновскую] увидеть. <...> Ребят, нет, мне нельзя давать комментарии. Всё, мы закончили», — сказал Алексей.
На другие вопросы муж «королевы марафонов» отвечать отказался, сославшись на то, что ему нельзя давать комментарии. Он растолкал корреспондентов и ушёл пешком.
Напомним, Алексей Блиновский — муж «королевы марафонов» Елены Блиновской — признал вину в уклонении налогов, однако заработанные им с супругой средства назвал законными. Об этом он рассказал в Савёловском суде Москвы, где выступал в качестве свидетеля в процессе по уголовному делу своей жены. Это первая их встреча за долгое время — до этого им запрещено было видеться. Мужчина также признался во время слушаний, что активно помогал супруге с «марафонами желаний», потому что его «затянуло».
Life.ru