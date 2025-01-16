Блиновский признался, что был рад встрече с женой на суде в Москве

Муж блогерши Елены Блиновской после сегодняшнего судебного заседания в Москве признался журналисту Life.ru, что был очень рад увидеть супругу после долгого перерыва. Алексей Блиновский проходит свидетелем по уголовному делу находящейся под стражей жены, которую обвиняют в неуплате налогов.

Алексей Блиновский после суда в Москве. Видео © Life.ru

«Да, я очень рад был её [Елену Блиновскую] увидеть. <...> Ребят, нет, мне нельзя давать комментарии. Всё, мы закончили», — сказал Алексей.