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16 января, 14:20

Блиновский признал вину в уклонении от уплаты налогов, а доходы назвал законными

Алексей Блиновский — муж «королевы марафонов» Елены Блиновской — признал вину в уклонении налогов, однако заработанные им с супругой средства назвал законными. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Life.ru.

«По уклонению от налогов признаём, что бизнес раздробили. Заработанные деньги считаю законными средствами. В дальнейшем была их незаконная оптимизация, но не в тех суммах, в которых нам предъявляют», — сказал Блиновский.

Блиновская в суде заявила, что с самого начала признала вину в неуплате налогов
Блиновская в суде заявила, что с самого начала признала вину в неуплате налогов

Напомним, сегодня Алексей Блиновский прибыл на заседание Савёловского суда Москвы из зоны спецоперации. Он участвует в процессе в качестве свидетеля по уголовному делу своей жены. Это первая их встреча за долгое время — до этого им запрещено было видеться. В частности, сегодня он рассказал, что сперва относился к «марафонам желаний» супруги со скепсисом, но потом попробовал сам и его затянуло.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

Юрий Лысенко
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