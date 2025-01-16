Блиновский признал вину в уклонении от уплаты налогов, а доходы назвал законными

Алексей Блиновский — муж «королевы марафонов» Елены Блиновской — признал вину в уклонении налогов, однако заработанные им с супругой средства назвал законными. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Life.ru.

«По уклонению от налогов признаём, что бизнес раздробили. Заработанные деньги считаю законными средствами. В дальнейшем была их незаконная оптимизация, но не в тех суммах, в которых нам предъявляют», — сказал Блиновский.