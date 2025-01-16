Алмазы, кофеварки и рыболовство. Муж королевы инфоцыган Алексей Блиновский впервые рассказал в суде, откуда у них столько денег В суде по делу об уклонении от уплаты налогов Еленой Блиновской впервые допросили её мужа Алексея, приехавшего из зоны СВО. Он спасал жену, прибеднялся и рассказал много интересного о семейном бизнесе и доходах. 16 января, 17:35 Алексей Блиновский впервые посетил суд и рассказал много интересного. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Александр Манзюк, Софья Сандурская

В четверг в Савёловском суде Москвы состоялось очередное заседание суда по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. В ходе допроса блогерша полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов. Однако не это стало гвоздём заседания, а допрос её мужа Алексея, которого ради этого вызвали из зоны СВО.

Из его выступления складывалось впечатление, что на самом деле звёздное семейство жило едва ли не в нужде и постоянно находилось в долгах. Бизнесом занимался в основном сам Алексей Блиновский, а супруга занималась семьёй и детьми и, судя по его же словам, была лицом марафонов, потому что «никакая выручка её не интересовала».

Что рассказал Алексей Блиновский в суде

Согласно ЕГРЮЛ, всего Алексей Блиновский был аффилирован с 16 юридическими лицами. Ему принадлежали ювелирный дом, горнодобывающее предприятие, занимающееся добычей руд драгоценных и редких металлов, машиностроительное производство. На Волге бизнесмен держал яхтенный глэмпинг. Кроме того, в Вологодской области и Красноярском крае он занимался выращиванием и переработкой рыбы, торговлей и ресторанами. В 2021 году его предприятия совокупно выручили почти 800 млн рублей.

Алексей Блиновский. Фото © ТАСС / Пресс-служба Пресненского суда

При этом, по его словам, огромные средства затрачивались на развитие бизнеса. Например, фирма «Аквакультура», которая занималась разведением рыбы. Предприятие суммарной мощностью тысяча тонн.

— В «Аквакультуре» был штат 40 человек. А прежде, чем заработать на рыбе, её нужно кормить два года. На это приходилось занимать, — сетовал Блиновский.

То же с производством тканей («Три кошки») и оптовой торговлей («Оливия») — деньги постоянно требовались на поддержание склада и его наполнение. Фирме «Перспектива» — производитель кофемашин для ресторанов и других пунктов питания — нужны были деньги на закупку оборудования и зарплаты сотрудникам. В ковидные годы накрылся ресторанный бизнес, с трудом налаживаемый в тот момент в Красноярском крае.

Чтобы оставаться на плаву, бизнесмен осваивал самые разные виды бизнеса. Например, в Республике Адыгея занимался садоводством: выращивал орешник, фундук, ежевику и голубику. Бизнес в основном он вёл сам.

— На самом деле Лена никогда не была вовлечена в управление компанией. Она делегировала набор персонала, технические вопросы, финансы. Она была сосредоточена на продукте. На первом месте у неё всегда стояла семья. Это рождение близнецов, она с ними год минимум провела, — заявил Блиновский.

Коммерсант рассказал, что пробовал вызвать у неё интерес к реальному бизнесу, которым он занимался, «хотел её завлечь, чтобы она оценила все вложения. Но из-за графика она не могла этого сделать. Она побывала везде по одному разу, чтобы просто посмотреть».

Как семейство Блиновских поднялось на марафонах

При этом, что касается марафонов и заработанных на них денег, Алексей Блиновский не считает их преступными — по его словам, это просто сэкономленные на налогах средства.

Елена Блиновская. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elena_blinovskaya

— Считаю, что, если мы не заплатили, мы не заплатили собственные, а не чьи-то чужие, — рассказал на суде коммерсант.

Тем не менее, когда в апреле 2023 года оперативники МВД навестили с обысками роскошный особняк Блиновской под Истрой, они обомлели от увиденного. В коттедже стоимостью около миллиарда рублей их встретило царство лакшери: сумочки за сотни тысяч и миллионы рублей, ювелирные часы, украшения, премиальная одежда, целый склад дорогой обуви.

Например, легенда модных девушек — сумка Hermès Birkin. Срок ожидания в лучшие времена составлял около трёх месяцев. Стоимость — от 1,7 млн рублей и до десятка миллионов, если речь идёт о крокодиле. Ещё одна — Hermès Kelly — в зависимости от размера стоит от 1,6 до 2,8 млн рублей.

Во дворе дома стояли семейные машины: оранжевый суперкар Lamborghini Urus стоимостью 48 млн рублей и деловой серый Range Rover.

Откуда взялась Блиновская

Интернет-аудитории Елена Блиновская известна с 2013 года, когда она стала вести психологические тренинги «Марафон желаний». Известно, что будущая интернет-гуру родилась в посёлке городского типа Опарино Кировской области. Позже семья переехала в Ярославль, где она обучалась в местном госуниверситете по направлению «экономика».

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов. Фото © VK / Елена Блиновская

Работала бухгалтером, но в итоге ушла на вольные хлеба. Как делилась в своих интервью сама блогерша, она разработала собственную методику исполнения желаний, которой впоследствии воспользовались десятки тысяч учеников.

Помимо новомодного коучинга в Ярославле в качестве ИП также занималась торговлей одеждой, продуктами, фармацевтической продукцией, лекарственными препаратами, зоотоварами и прокатом предметов личного пользования.

Авторы Евгений Кузнецов