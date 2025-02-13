Life.ru узнал о снижении размера долга Блиновской
Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской более чем на 300 млн рублей
Исковые требования блогерши Елены Блиновской были снижены более чем на 300 миллионов рублей в качестве доначисленного налога. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского суда Москвы, где проходит заседание.
«Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской с 900 миллионов рублей до 587 миллионов доначисленного налога», — сообщил прокурор.
Также в ходе заседания стало известно, что более 330 миллионов рублей заплатила Блиновская налоговой, пока сидела в СИЗО. На сегодняшний день актуальный долг «королевы марафонов» составляет 587 миллионов 619 тысяч рублей.
Ранее апелляционный суд оставил без изменений решение о банкротстве блогерши Елены Блиновской. Судья отказалась удовлетворить ходатайство по итогам слушаний. Напомним, что «королева марафонов» находится под стражей по делу о неуплате налогов. В ноябре она была признана банкротом. Скоро её имущество должны продать с торгов в рамках процедуры.
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