Life.ru узнал о снижении размера долга Блиновской

Исковые требования блогерши Елены Блиновской были снижены более чем на 300 миллионов рублей в качестве доначисленного налога. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского суда Москвы, где проходит заседание.

«Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской с 900 миллионов рублей до 587 миллионов доначисленного налога», — сообщил прокурор.

Также в ходе заседания стало известно, что более 330 миллионов рублей заплатила Блиновская налоговой, пока сидела в СИЗО. На сегодняшний день актуальный долг «королевы марафонов» составляет 587 миллионов 619 тысяч рублей.