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13 февраля, 14:25

«Красная и убитая»: Стала известна реакция Блиновской на просьбу приговорить её к шести годам

SHOT: Блиновская сидит «убитая» в суде после запроса прокурора дать ей 6 лет

Блогерша Елена Блиновская сидит вся красная и «убитая». Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы. Блогерша находится в СИЗО уже 386 дней, а до этого провела 9 месяцев под домашним арестом. Её задержание произошло в апреле 2023 года.

В суде также заявили о конфискации всего арестованного имущества Блиновской и её мужа. В этот перечень входят здания и помещения, парковочные места, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также денежные средства на счетах и свыше 50 земельных участков. В прошлом году у Блиновских забрали более 10 земельных участков, расположенных в Алуште и Костромской области.

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Алмазы, кофеварки и рыболовство. Муж королевы инфоцыган Алексей Блиновский впервые рассказал в суде, откуда у них столько денег

Ранее Блиновской снизили исковые требования на более чем 300 млн рублей. Около 330 млн рублей блогерша заплатила налоговой, пока сидела в СИЗО. Тем временем апелляционный суд оставил без изменений решение о её банкротстве. Судья отказалась удовлетворить ходатайство по итогам слушаний. Сегодня стало известно, что прокурор запросил для неё наказание в виде шести лет колонии, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет.

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Life.ru

Александра Мышляева
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