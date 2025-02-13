«Красная и убитая»: Стала известна реакция Блиновской на просьбу приговорить её к шести годам

Блогерша Елена Блиновская сидит вся красная и «убитая». Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала Савёловского районного суда Москвы. Блогерша находится в СИЗО уже 386 дней, а до этого провела 9 месяцев под домашним арестом. Её задержание произошло в апреле 2023 года.

В суде также заявили о конфискации всего арестованного имущества Блиновской и её мужа. В этот перечень входят здания и помещения, парковочные места, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также денежные средства на счетах и свыше 50 земельных участков. В прошлом году у Блиновских забрали более 10 земельных участков, расположенных в Алуште и Костромской области.