Актриса Ольга Кабо пожаловалась на слив данных после вопроса о преследовании сталкера

В социальных сетях гуляют слухи, мол, заслуженная артистка России Ольга Кабо стала жертвой сталкера. Звезду якобы преследует ранее судимый поклонника. Сама актриса отказывается давать комментарии по этому поводу, говорит лишь об утечке информации.

«К сожалению, в курсе этой истории были правоохранительные органы. Я не давала никакого интервью, просто меня обманули и слили информацию», — подчеркнула 56-летняя артистка в беседе с 360.ru.