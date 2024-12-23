Актриса Ольга Кабо пожаловалась на слив данных после вопроса о преследовании сталкера
Актриса Ольга Кабо назвала сообщения о её преследовании сталкером утечкой данных
Ольга Кабо. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
В социальных сетях гуляют слухи, мол, заслуженная артистка России Ольга Кабо стала жертвой сталкера. Звезду якобы преследует ранее судимый поклонника. Сама актриса отказывается давать комментарии по этому поводу, говорит лишь об утечке информации.
«К сожалению, в курсе этой истории были правоохранительные органы. Я не давала никакого интервью, просто меня обманули и слили информацию», — подчеркнула 56-летняя артистка в беседе с 360.ru.
Ранее в Госдуму внесли доработанный проект о сталкинге. Документ предусматривает введение новой статьи «Навязчивое преследование».