В Госдуму внесли доработанный проект о сталкинге

В Госдуму внесли законопроект, который официально вводит термин «навязчивое преследование» и определяет меры для защиты его жертв. Документ уже доступен в базе данных ГД.

«Проектом федерального закона «О противодействии навязчивому преследованию» предлагается принять отдельный федеральный закон, в рамках которого закрепляются понятия «навязчивое преследование», «запрет на приближение«, «преследователь», «жертва преследования», — сказано в пояснительной записке к законопроекту, который внесли на рассмотрение депутаты от фракции «Новые люди».

В документе отмечается, что предполагается внесение корреспондирующих изменений в КоАП РФ. Соответствующий законопроект, который предусматривает введение новой статьи «Навязчивое преследование» и устанавливает административную ответственность за это деяние, направлен на отзыв в кабмин РФ.

Под «навязчивым преследованием» предлагается понимать действия, которые подвергают человека психическим страданиям или вызывают опасения за его собственную безопасность и за безопасность его близких. Чтобы наказать обидчика преследование должно происходить даже после получения предупреждения о необходимости прекращения таких действий.

В качестве примеров предлагается рассматривать неоднократное умышленное слежение за жертвой и/или ожидание в местах её повседневной жизни, а также неоднократные умышленные попытки установить контакт. К этому относятся телефонные звонки, смс-сообщения, общение через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», почтовая переписка, направление подарков и другие подобные действия, добавили авторы законопроекта. В законопроекте отдельно уточняется, что лицо, которое является супругом (супругой) потерпевшего или совместно с ним проживает, не будет подвергаться административной ответственности за данное правонарушение.