В России могут начать снимать всех пассажиров такси на видео

Группа депутатов и сенаторов от ЛДПР предложила новый законопроект, который обяжет таксопарки оснащать автомобили системами видеонаблюдения. Документ, доступный в электронной базе Госдумы, предполагает установку видеорегистраторов, которые будут фиксировать происходящее в салоне и на дороге в направлении движения автомобиля. Также, согласно инициативе, перевозчики будут должны соблюдать условие об информировании пассажиров о съёмке.

Авторы инициативы подчёркивают, что наличие видеонаблюдения в транспорте само по себе эффективно предотвращает правонарушения и преступления со стороны водителя и пассажиров. Кроме того, оно должно обеспечивать дополнительную безопасность клиентов, включая детей. Это особенно актуально в случае чрезвычайных ситуаций, например, во время аварии или конфликта на дороге.

Депутат Госдумы Евгений Марков отметил, что общественный транспорт уже оснащён камерами видеонаблюдения. Поэтому он предложил распространить эту практику на такси. «Некоторые эксперты высказывают опасения, что такое требование приведёт к увеличению цен на услуги, но мы считаем, что безопасность людей должна быть на первом месте», — заявил политик.

Марков также считает, что такси можно приравнять к автобусу или метро с разницей в пассажиропотоке. При этом в общественном городском транспорте система видеонаблюдения успешна себя зарекомендовала.

В некоторых таксопарках уже введены требования по обязательной установке видеорегистраторов, что подтверждает жизнеспособность инициативы. По мнению разработчиков законопроекта, наличие систем наблюдения будет стимулировать как водителей, так и пассажиров к более уважительному и адекватному поведению. В конечном счёте эта мера повысит общий уровень безопасности и в такси, и на дорогах в целом.