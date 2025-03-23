«Дискотека Авария» уже 2 года не погашает штраф в 500 руб., зарабатывая миллионы

Музыкальный лейбл российской поп-группы «Дискотека Авария» зафиксировал трёхкратный рост доходов. При этом сами участники группы никак не демонстрируют изменений в своём образе жизни и доходе: у них по-прежнему висит задолженность перед приставами в 500 рублей. К тому же музыканты сохранили всё те же скромные запросы в райдере, куда стабильно включена лапша быстрого приготовления.

Как сообщает SHOT, лейбл «Авария Энтертеймент», принадлежащий Алексею Рыжову и Алексею Серову, продемонстрировал значительный рост доходов за прошлый год, заработав около шести миллионов рублей. Это втрое больше, чем годом ранее, когда прибыль составляла около двух миллионов в российской валюте. Однако, несмотря на финансовый успех лейбла, музыканты уже два года не могут погасить штраф в 500 рублей, из-за чего судебные приставы возбудили исполнительное производство и начислили исполнительный сбор в размере десяти тысяч рублей.

В конце прошлого года артисты повысили стоимость своих выступлений на 1 миллион рублей, установив цену за вечеринку в 4,8 миллиона. На данный момент расценки остаются примерно на том же уровне. Что касается райдера, Рыжов и Серов остались верны себе: они по-прежнему запрашивают в гримёрку четыре упаковки «Доширака» (со вкусом говядины и курицы), три корочки хлеба и десять шоколадных конфет.