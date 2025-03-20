Ксении Собчак прилетел миллионный иск за использование чужого товарного знака

Компанию «Манила», принадлежащую ресторатору Антону Пинскому и журналистке Ксении Собчак, обязали выплатить 1 миллион рублей за использование чужого товарного знака. Речь идёт об использовании названия VETER в ресторане, сообщает «Деловой квартал».

Теперь Собчак и Пинский должны выплатить 1 миллион рублей предпринимательнице Вере Абель. Бизнесвумен владеет товарным знаком, который они использовали в ресторане в Санкт-Петербурге на Мытнинской набережной.

Кроме того, с компании «Манила» взыскали госпошлину, а также штраф за каждый день просрочки исполнения решения. Известно, что изначально Абель требовала 5 миллионов рублей.