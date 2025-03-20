Ксении Собчак прилетел миллионный иск за использование чужого товарного знака
«ДК»: Собчак обязали выплатить 1 млн рублей за использование чужого товарного знака
Ксения Собчак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sbchak
Компанию «Манила», принадлежащую ресторатору Антону Пинскому и журналистке Ксении Собчак, обязали выплатить 1 миллион рублей за использование чужого товарного знака. Речь идёт об использовании названия VETER в ресторане, сообщает «Деловой квартал».
Теперь Собчак и Пинский должны выплатить 1 миллион рублей предпринимательнице Вере Абель. Бизнесвумен владеет товарным знаком, который они использовали в ресторане в Санкт-Петербурге на Мытнинской набережной.
Кроме того, с компании «Манила» взыскали госпошлину, а также штраф за каждый день просрочки исполнения решения. Известно, что изначально Абель требовала 5 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что Ксения Собчак покоряет мир высокой моды. Журналистка вышла на подиум в рамках Недели моды в Москве. Она предстала в ярком салатовом платье из коллекции Vereja. Телеведущая отметила, что платье кентавра идеально скрывает все недостатки фигуры.