«В образе кентавра мне нет равных»: Ксения Собчак покоряет мир высокой моды
Ксения Собчак вышла на подиум Недели моды в Москве
Журналистка Ксения Собчак вышла на подиум в рамках Недели моды в Москве. Она предстала в ярком салатовом платье из коллекции Vereja. Телеведущая отметила, что платье идеально скрывает все недостатки фигуры. Кадры с показа она опубликовала в своих социальных сетях.
Ксения Собчак на Неделе моды в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sbchak
«Как вы понимаете, после образа принцессы Дианы была готова ко всему, но в этот раз эксперименты [креативного директора бренда] Игоря Андреева не зашли слишком далеко — всего лишь платье кентавра. В образе кентавра мне нет равных!», — сказала Ксения в шутку.
Напомним, что вчера, 13 марта, стартовала четвёртая Московская неделя моды. Она объединила более 200 дизайнеров со всего мира. Программа недели включает лекции от ведущих экспертов отрасли, профессиональные шоурумы, а также фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/