«В образе кентавра мне нет равных»: Ксения Собчак покоряет мир высокой моды

Журналистка Ксения Собчак вышла на подиум в рамках Недели моды в Москве. Она предстала в ярком салатовом платье из коллекции Vereja. Телеведущая отметила, что платье идеально скрывает все недостатки фигуры. Кадры с показа она опубликовала в своих социальных сетях.

Ксения Собчак на Неделе моды в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sbchak

«Как вы понимаете, после образа принцессы Дианы была готова ко всему, но в этот раз эксперименты [креативного директора бренда] Игоря Андреева не зашли слишком далеко — всего лишь платье кентавра. В образе кентавра мне нет равных!», — сказала Ксения в шутку.