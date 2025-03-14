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14 марта, 11:23

«В образе кентавра мне нет равных»: Ксения Собчак покоряет мир высокой моды

Ксения Собчак вышла на подиум Недели моды в Москве

Журналистка Ксения Собчак вышла на подиум в рамках Недели моды в Москве. Она предстала в ярком салатовом платье из коллекции Vereja. Телеведущая отметила, что платье идеально скрывает все недостатки фигуры. Кадры с показа она опубликовала в своих социальных сетях.

Ксения Собчак на Неделе моды в Москве. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sbchak

«Как вы понимаете, после образа принцессы Дианы была готова ко всему, но в этот раз эксперименты [креативного директора бренда] Игоря Андреева не зашли слишком далеко — всего лишь платье кентавра. В образе кентавра мне нет равных!», — сказала Ксения в шутку.

Напомним, что вчера, 13 марта, стартовала четвёртая Московская неделя моды. Она объединила более 200 дизайнеров со всего мира. Программа недели включает лекции от ведущих экспертов отрасли, профессиональные шоурумы, а также фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts.

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Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/

Полина Никифорова
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