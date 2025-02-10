Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 февраля, 14:42

76-летняя мать Илона Маска покорила подиум на Неделе моды в Нью-Йорке

76-летняя Мэй Маск вышла на подиум на Неделе моды в Нью-Йорке

Мэй Маск на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото © ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Мэй Маск на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке. Фото © ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Канадско-южноафриканская модель и мать 53-летнего Илона Маска Мэй Маск вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Сообщается, что 76-летняя манекенщица закрыла показ китайского бренда Juzui. Она вышла на подиум в тёмно-сером блестящем макси-платье с плиссированной юбкой и в укороченной белой шубе. Кроме того, матери предпринимателя сделали объёмную укладку и яркий контрастный макияж.

Мать Маска пришла в ярость из-за выпада Байдена в адрес её сына
Мать Маска пришла в ярость из-за выпада Байдена в адрес её сына

Есть много женщин, которые доказывают теорию о том, что возраст — не помеха. Недавно Life.ru рассказывал, что 53-летняя Марина Федункив впервые стала матерью. Артистка родила сына от мужа Стефано Маджи, заявив, что сделала это без суррогатной матери. Она бросила курить, исключила алкоголь и занялась спортом. Несмотря на радость материнства, Федункив быстро вернулась к работе.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar