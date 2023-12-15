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15 декабря, 03:24

Мать Маска пришла в ярость из-за выпада Байдена в адрес её сына

Мать Маска Мэй: Байден стремится помешать Илону улучшить мир

<p>Мэй Маск. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/mayemusk/status/1714019255887253550" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@mayemusk</a></p>

Мэй Маск. Обложка © X / @mayemusk

Миллиардер и предприниматель Илон Маск пытается сделать мир лучше, а президент Америки Джо Байден пытается ему помешать. Об этом в соцсети X написала мать бизнесмена Мэй Маск.

К такому выводу она пришла после слов члена Федеральной комиссии по связи США Брендана Карра о намерении Байдена использовать различные средства, чтобы "следить" за Маском, в том числе с помощью Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации страны, окружного суда Нью-Йорка и, возможно, Федеральной комиссии по связи.

Она подчеркнула, что представители других стран гордятся Маском и не понимают, в чём заключаются мотивы Байдена. А Мэй Маск призналась, что не знает, как реагировать на заявления президента страны.

"Вы хоть представляете, как я в ярости?" — написала мать миллиардера.

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Впрочем, взаимная ненависть между Илоном Маском и Джо Байденом существует уже давно. Недавно миллиардер публично отказался поддержать действующего президента на выборах, намеченных на следующий год.

Анатолий Симоненко
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