Четвёртая Московская неделя моды открылась в столичном «Манеже»

В центральном выставочном зале «Манеж» 13 марта стартовала четвёртая Московская неделя моды, которая в этом году собрала более 200 дизайнеров со всего мира. Кутюрье из России, Китая, ЮАР, Турции и других стран будут хвастаться собственными разработками до 18 марта, говорится на сайте события.

Программа недели включает лекции от ведущих экспертов отрасли, профессиональные шоурумы, а также фестиваль короткометражного кино World Fashion Shorts. Также участники мероприятия смогут ознакомиться с коллективным стендом проекта «Сделано в Москве». Здесь свою продукцию представят 11 дизайнеров из столицы.

По словам главы департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, всего в «Манеже» пройдут свыше 90 показов, в рамках которых будут представлены более 180 брендов из 27 российских регионов.