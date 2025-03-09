Эрмитаж открыл выставку костюмов Эдиты Пьехи

Эрмитаж открыл выставку костюмов, созданных советскими и российскими модельерами для Эдиты Пьехи. Выставка доступна посетителям с 8 марта в эрмитажном реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Выставка костюмов Эдиты Пьехи в Москве. Видео © Телеканал Санкт-Петербург

На выставке можно увидеть 26 нарядов из коллекции концертных и повседневных платьев, которые певица подарила музею. Исключительный стиль Эдиты Пьехи стал символом своего времени. Она всегда придавала особое значение цветовым решениям и текстурам своих костюмов.

«Она ворвалась своим стилем в 60-х годах, в таком стилем аля куреж — маленькие платья, которые и Слава Зайцев сделал для неё, трапециевидные, нетрадиционные после 50-х годов, когда платье в талии, а юбочка пышная и тут вдруг девочка-унисекс, которое ей очень шло», — рассказала директор Модного дома Лилии Киселенко Ирина Селюта.

Одним из первых дизайнеров, создававших сценические наряды для певицы, стал Вячеслав Зайцев. Кроме того, над её костюмами трудились Александр Шешунов и Владимир Середин. В Ленинграде и Петербурге Эдита Пьеха также привлекла к сотрудничеству таких талантливых мастеров, как Нонна Меликова, Татьяна Парфёнова и Ирина Танцурина.

Выставка получила своё название по строке из песни Пьехи «А жизнь продолжается…». Экспозицию можно будет увидеть до 20 апреля в ходе обзорной экскурсии по залам открытого хранения реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня».