Традиция дуэлей и история портрета: Эрмитаж анонсировал новые выставки в 2025 году
Эрмитаж анонсировал новые выставки в 2025 году
Государственный Эрмитаж анонсировал новые выставки в 2025 году, среди которых — экспозиция «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Посетителям расскажут об исторически значимых поединках, в том числе в России, а также покажут доспехи и оружие, которые применялись на поединках, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Кроме того, посетители главного музея Северной столицы смогут познакомиться со всемирной историей портрета. На выставке будут представлены как древнеегипетские скульптуры, так и работы современных авторов. Также любителей истории России порадует экспозиция, посвящённая 200-летию восстания декабристов. А выставка «Упакованные грёзы» расскажет о моде эпохи ар-деко через нарды известных модельеров.
«Эрмитаж не делает отдельных выставок. В Эрмитаже вход общий. Мы не делаем отдельные выставки, мы не делаем отдельные билеты. В мире так ещё делают Метрополитен и немножко Лувр. У нас все выставки — это часть Эрмитажной экспозиции», — порадовал будущих посетителей генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Напомним, в конце минувшего года Владимир Путин посетил Эрмитаж. Глава государства вручил директору музея орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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