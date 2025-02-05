Традиция дуэлей и история портрета: Эрмитаж анонсировал новые выставки в 2025 году

Государственный Эрмитаж анонсировал новые выставки в 2025 году, среди которых — экспозиция «К барьеру! Поединки и дуэли от Ахилла до Лифаря». Посетителям расскажут об исторически значимых поединках, в том числе в России, а также покажут доспехи и оружие, которые применялись на поединках, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Кроме того, посетители главного музея Северной столицы смогут познакомиться со всемирной историей портрета. На выставке будут представлены как древнеегипетские скульптуры, так и работы современных авторов. Также любителей истории России порадует экспозиция, посвящённая 200-летию восстания декабристов. А выставка «Упакованные грёзы» расскажет о моде эпохи ар-деко через нарды известных модельеров.