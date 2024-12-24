Путин посетил Эрмитаж

Президент России Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж. Глава государства в сопровождении директора музея Михаила Пиотровского осмотрел несколько залов Нового Эрмитажа, в том числе зал Диониса, «Римский дворик», зал Юпитера, зал Большой вазы и Двадцатиколонный зал. Кадры с места появились в распоряжении Life.ru.

Президент России Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж. Видео © Life.ru

В ходе экскурсии главе государства показали статую «Венеры Таврической» — римской реплики середины II века с греческого оригинала, а также античную бронзовую статую богини победы Виктории, обнаруженную вблизи итальянского селения Кальватоне.

Президент России Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж. Фото © Life.ru

Посещением Эрмитажа президент начал рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ. В её рамках вечером 24 декабря у Путина состоится встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. А 25 декабря пройдёт традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ. 26 декабря запланировано заседание Высшего евразийского экономического совета, которое пройдёт под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна.