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24 декабря, 17:09

Голикова представила Путину концепцию нового филиала Эрмитажа

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию нового филиала Эрмитажа. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Путину представили концепцию нового филиала Эрмитажа. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Филиал будет размещён в здании Биржи на Васильевском острове и будет посвящён военной славе России. Его концепция основана на фигуре князя и полководца Александра Невского, особенно на его подвигах, совершённых в XIII веке на берегах Невы, в районе будущего Санкт-Петербурга, а также на Чудском озере.

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Ранее Путин посетил залы постоянной экспозиции античного искусства Эрмитажа и ознакомился с результатами работы реставраторов. Во время визита Путин наградил генерального директора музея Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
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