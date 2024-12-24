Голикова представила Путину концепцию нового филиала Эрмитажа
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова представила президенту РФ Владимиру Путину концепцию нового филиала Эрмитажа. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.
Путину представили концепцию нового филиала Эрмитажа. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Филиал будет размещён в здании Биржи на Васильевском острове и будет посвящён военной славе России. Его концепция основана на фигуре князя и полководца Александра Невского, особенно на его подвигах, совершённых в XIII веке на берегах Невы, в районе будущего Санкт-Петербурга, а также на Чудском озере.
Ранее Путин посетил залы постоянной экспозиции античного искусства Эрмитажа и ознакомился с результатами работы реставраторов. Во время визита Путин наградил генерального директора музея Михаила Пиотровского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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