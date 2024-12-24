Голикова представила Путину концепцию нового филиала Эрмитажа

Филиал будет размещён в здании Биржи на Васильевском острове и будет посвящён военной славе России. Его концепция основана на фигуре князя и полководца Александра Невского, особенно на его подвигах, совершённых в XIII веке на берегах Невы, в районе будущего Санкт-Петербурга, а также на Чудском озере.