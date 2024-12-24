Путин вручил директору Эрмитажа орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент Владимир Путин, который начал рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ, вручил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени гендиректору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. Высокая награда присуждена за весомый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

«Ещё раз от души поздравляю Вас с юбилеем, желаю воплощения творческих планов, идей, которых у Вас много. И, конечно, поздравляю Вас с наступающим Новым годом», – отметил российский лидер, обращаясь к Пиотровскому, которому на днях исполнилось 80 лет.