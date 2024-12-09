«Роды будут хорошие»: Беременным россиянкам посоветовали ходить в Эрмитаж

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в интервью телеканалу «Россия 24» выразил мнение, что беременные женщины должны посещать главный музей в Северной столице. По его словам, это способствует здоровью будущих мам и благополучию детей.

«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — отметил Пиотровский. По его словам, культурное воспитание и эстетическое воздействие окружающей среды позитивно влияют на здоровье и развитие ребёнка.

Руководитель Эрмитажа прокомментировал также обсуждения в социальных сетях, где пользователи выражают недовольство по поводу присутствия детей в музеях. Пиотровский выразил удивление по поводу подобных возмущений, подчеркнув, что для Эрмитажа крайне важно создавать благоприятную и гостеприимную атмосферу для всех посетителей, даже самых маленьких.

«Казалось бы, радоваться надо, когда детей водят в музей. Вот не все [радуются], но мы радуемся», — заявил Пиотровский, заявив, что музейная культура должна быть доступной для людей всех возрастов. По его мнению, шум, который создают дети, — это естественная часть жизни, и не стоит воспринимать это как помеху.

Генеральный директор Государственного Эрмитажа в этом году отмечает важную дату — 9 декабря ему исполнилось 80 лет. Это событие привлекло внимание не только музейного сообщества, но и широкой общественности. Поздравление с юбилеем Михаилу Пиотровскому направил президент России Владимир Путин, отметив выдающийся вклад в развитие культуры и сохранение исторического наследия.