Немецкие учёные выяснили, что у беременных и кормящих мам удваивается кишечник

Учёные из Центра исследований инфекций имени Гельмгольца и Венского медицинского университета выяснили, что у беременных и кормящих женщин кишечник претерпевает удивительные трансформации. Эти изменения помогают организму матери усваивать больше питательных веществ, необходимых для поддержания здоровья как матери, так и ребёнка. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования учёные использовали генетически модифицированных мышей и кишечные органоиды, созданные из стволовых клеток грызунов и людей. Они обнаружили, что в период беременности и кормления площадь кишечных ворсинок, микроскопических структур на поверхности слизистой оболочки тонкого кишечника, увеличивается вдвое. Это увеличение происходит благодаря системе RANK, которая регулирует длину и функциональность ворсинок.

Ворсинки, длина которых составляет от 0,5 до 1,6 миллиметров, играют ключевую роль в усвоении пищи и всасывании витаминов и минералов. Внутри каждой ворсинки находятся кровеносные и лимфатические сосуды, через которые питательные вещества распространяются по всему организму. Увеличение площади ворсинок позволяет организму матери более эффективно усваивать сахара, белки и жиры, что особенно важно в период беременности и кормления.

После завершения периода лактации ворсинки возвращаются к своему обычному состоянию, что помогает организму избежать патологий и сохранять здоровье. Учёные также отметили, что сбои в работе системы RANK могут влиять на вес новорождённых и способность организма к усвоению глюкозы в будущем.

Эти исследования открывают новые горизонты для изучения регенерации кишечника и разработки методов лечения заболеваний, связанных с его функциями. Исследователи надеются, что их работа поможет в понимании молекулярных механизмов, лежащих в основе адаптации организма к беременности, и в создании новых подходов к лечению заболеваний кишечника.