Акцию «Маме с любовью!» поддержали около 1 млн россиян из 89 регионов страны

В Росмолодёжи подвели итоги акции «Маме с любовью!», приуроченной ко Дню матери. Участие в ней приняли около 1 миллиона человек со всей страны: они дарили родительницам цветы и открытки, выстраивались в гигантские сердца и даже устраивали неожиданные сюрпризы.

24 ноября на площадях российских городов появились более 75 тысяч нарисованных букетов с наилучшими пожеланиями матерям. Также активисты молодёжных движений устроили 1 150 массовых флешмобов, соорудив большие сердца в знак бесконечной любви к самым близким. А ещё в 20 городах мам внезапным визитом порадовали сыновья, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации.

«В День матери в общественных местах — торговых центрах, общественном транспорте, музеях — собрались вокальные коллективы, изображающие обычных прохожих или пассажиров общественного транспорта, которые неожиданно исполнили песню «Мама — первое слово», — рассказали в Росмолодёжи.