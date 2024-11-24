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Регион
24 ноября, 19:15

Акцию «Маме с любовью!» поддержали около 1 млн россиян из 89 регионов страны

В Росмолодёжи подвели итоги акции «Маме с любовью!», приуроченной ко Дню матери. Участие в ней приняли около 1 миллиона человек со всей страны: они дарили родительницам цветы и открытки, выстраивались в гигантские сердца и даже устраивали неожиданные сюрпризы.

24 ноября на площадях российских городов появились более 75 тысяч нарисованных букетов с наилучшими пожеланиями матерям. Также активисты молодёжных движений устроили 1 150 массовых флешмобов, соорудив большие сердца в знак бесконечной любви к самым близким. А ещё в 20 городах мам внезапным визитом порадовали сыновья, вернувшиеся из зоны проведения спецоперации.

«В День матери в общественных местах — торговых центрах, общественном транспорте, музеях — собрались вокальные коллективы, изображающие обычных прохожих или пассажиров общественного транспорта, которые неожиданно исполнили песню «Мама — первое слово», — рассказали в Росмолодёжи.

Нарезка поздравлений российских матерей. Видео © Telegram / Росмолодёжь

Праздник ко Дню матери объединил семьи бойцов СВО в Приморье
Праздник ко Дню матери объединил семьи бойцов СВО в Приморье

Искренние поздравления 24 ноября прозвучали и с передовой, где наши воины продолжают доблестно исполнять долг перед Родиной. К тёплым словам военных также присоединился и российский экипаж МКС в лице Александра Горбунова, Ивана Вагнера и Алексея Овчинина.

Обложка ©

Telegram / Росмолодёжь

Илья Пушкарев
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