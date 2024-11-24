Праздник ко Дню матери объединил семьи бойцов СВО в Приморье

Во Владивостоке филиал фонда «Защитники Отечества» провёл праздничное мероприятие, посвящённое Дню матери. Там собрались семьи участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба организации в своём телеграм-канале.

Девочка играет на скрипке для собравшихся мам. Фото © Telegram / Защитники Отечества | Приморский край

«Дорогие друзья, в нашей стране в последнее воскресенье ноября отмечается День матери. Это самый главный праздник в душе каждого из нас. Мама – это всё. Мама никогда не предаст. Мама всегда поймёт. Мама всегда поможет. Я хочу поздравить всех мам, которые воспитали настоящих героев», – сказала председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Собравшиеся мамы. Фото © Telegram / Защитники Отечества | Приморский край

Во Владивостоке в воскресенье также прошло празднование Дня матери для всех желающих. Мероприятие провели в парке «Россия — моя история». Там проходил форум женщин Приморского края, а также работали тематические площадки: «Девичья краса – русская коса», «Уход за комнатными растениями», «Заготовка солений», «Выпечка сдобы» и «Традиционная русская вышивка».