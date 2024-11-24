«Ваша любовь хранит нас здесь»: Солдаты прямо из окопов записали поздравления ко Дню матери

Участники спецоперации записали трогательные видеопоздравления ко Дню матери, поблагодарив своих мам за их любовь и веру, которые хранят их там, на линии фронта. Ролики появились в телеграм-канале Минобороны России.

Поздравления ко Дню матери. Видео © Telegram / Минобороны России

«Дорогие наши матери, в этот день мы хотим передать вам огромную благодарность за то, что мы появились на свет. И во время СВО ваша любовь хранит нас здесь, на передовых рубежах», — сказал один из военнослужащих.

Стихотворение ко Дню матери. Видео © Telegram / Минобороны России

Другой российский солдат написал к матери несколько строк, в которых выражена всепоглощающая тоска бойцов до дому, где каждый день их возвращения с фронта ждёт самый важный человек в жизни каждого из нас.

«За жизнь, за тебя, за родные края Иду я навстречу свинцовому ветру. И пусть между нами сейчас километры — Ты здесь, ты со мною, родная моя!», — сказано в стихотворении.