«Ваша любовь хранит нас здесь»: Солдаты прямо из окопов записали поздравления ко Дню матери
Минобороны опубликовало поздравления солдат ВС РФ ко Дню матери
Участники спецоперации записали трогательные видеопоздравления ко Дню матери, поблагодарив своих мам за их любовь и веру, которые хранят их там, на линии фронта. Ролики появились в телеграм-канале Минобороны России.
Поздравления ко Дню матери. Видео © Telegram / Минобороны России
«Дорогие наши матери, в этот день мы хотим передать вам огромную благодарность за то, что мы появились на свет. И во время СВО ваша любовь хранит нас здесь, на передовых рубежах», — сказал один из военнослужащих.
Стихотворение ко Дню матери. Видео © Telegram / Минобороны России
Другой российский солдат написал к матери несколько строк, в которых выражена всепоглощающая тоска бойцов до дому, где каждый день их возвращения с фронта ждёт самый важный человек в жизни каждого из нас.
«За жизнь, за тебя, за родные края
Иду я навстречу свинцовому ветру.
И пусть между нами сейчас километры —
Ты здесь, ты со мною, родная моя!», — сказано в стихотворении.
Если вы до сих пор не решили, чем можно порадовать свою маму в этот праздник, то ранее эксперт Вендик рассказала, как выбрать идеальный подарок ко Дню матери по её знаку зодиака. К примеру, тельцы будут в восторге от вещей, создающих уют в доме.
Telegram / Минобороны России