«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 07:11

«Ваша любовь хранит нас здесь»: Солдаты прямо из окопов записали поздравления ко Дню матери

Минобороны опубликовало поздравления солдат ВС РФ ко Дню матери

Участники спецоперации записали трогательные видеопоздравления ко Дню матери, поблагодарив своих мам за их любовь и веру, которые хранят их там, на линии фронта. Ролики появились в телеграм-канале Минобороны России.

Поздравления ко Дню матери. Видео © Telegram / Минобороны России

«Дорогие наши матери, в этот день мы хотим передать вам огромную благодарность за то, что мы появились на свет. И во время СВО ваша любовь хранит нас здесь, на передовых рубежах», — сказал один из военнослужащих.

Стихотворение ко Дню матери. Видео © Telegram / Минобороны России

Другой российский солдат написал к матери несколько строк, в которых выражена всепоглощающая тоска бойцов до дому, где каждый день их возвращения с фронта ждёт самый важный человек в жизни каждого из нас.

«За жизнь, за тебя, за родные края

Иду я навстречу свинцовому ветру.

И пусть между нами сейчас километры —

Ты здесь, ты со мною, родная моя!», — сказано в стихотворении.

Внимание, эмоции и любовь: Звёзды шоу-бизнеса рассказали, что подарят близким на День Матери
Внимание, эмоции и любовь: Звёзды шоу-бизнеса рассказали, что подарят близким на День Матери

Если вы до сих пор не решили, чем можно порадовать свою маму в этот праздник, то ранее эксперт Вендик рассказала, как выбрать идеальный подарок ко Дню матери по её знаку зодиака. К примеру, тельцы будут в восторге от вещей, создающих уют в доме.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • День матери
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar