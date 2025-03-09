«Не хочу позориться»: Сын Собчак пристыдил мать за танцы в TikTok
Сын Собчак Платон заявил, что мать позорит его своими танцами в соцсети TikTok
Ксения Собчак с сыном Платоном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak
Сын известной российской журналистки Ксении Собчак — Платон — пристыдил мать за её танцы, которые она публикует в TikTok. Видео с «конфликтом» телеведущая показала в своих соцсетях. На кадрах видно, как мальчик сидит за столом напротив Собчак и ест. Во время приёма пищи он признался, что ему стыдно за танцы матери.
Сын Ксении Собчак пристыдил мать за танцы в TikTok. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak
«Я тебе никогда не прощу, что ты закачала TikTok на свой телефон. Ты сама видела, что ты там творишь?» — сказал Платон.
Возмущение сына только рассмешило журналистку. Телеведущая задалась вопросом, что именно она делает в соцсети. Мальчик ответил, что ей просто нужно посмотреть самой на своё поведение, так как «он не хочет позориться».
А ранее Life.ru рассказывал, что 19 февраля президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку в Санкт-Петербурге. Глава государства поговорил с вдовой политика Людмилой Нарусовой, поздоровался с дочерью Ксенией, обнял его внука Платона и поговорил с ребёнком об учёбе.