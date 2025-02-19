Собчак раскрыла, о чём Путин говорил с её сыном Платоном
Собчак заявила, что Путин разговаривал с её сыном Платоном об учёбе
Сегодня президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику бывшему мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку в 25-ю годовщину его смерти. Во время церемонии глава государства сказал несколько слов внуку Собчака, сыну журналистки Ксении Собчак 8-летнему Платону.
Владимир Путин поздоровался с Ксенией Собчак и её сыном Платоном. Видео © Life.ru
«Владимир Владимирович несколько минут о чём-то говорил с Платоном. Спрашиваю: «О чём?» Говорит: «Это между нами, но в целом говорили про учёбу», — написала журналистка в своём телеграм-канале.
Напомним, что Путин также поговорил со вдовой Собчака Людмилой Нарусовой и поздоровался с его дочерью Ксенией Собчак. Собчак занимал должность мэра Петербурга с 1991 по 1996 год. Путин работал под его руководством. При Собчаке городу вернули историческое название Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область) в возрасте 62 лет из-за острой сердечной недостаточности. В июне 2006 года Путин открыл памятник бывшему руководителю на Васильевском острове.
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