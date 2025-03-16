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16 марта, 09:42

Наташа Королёва задолжала больше 100 тыс. за обслуживание квартир в центре Москвы

SHOT: Наташа Королёва задолжала по коммуналке около 138 тысяч

Певица Наташа Королёва задолжала около 138 тысяч рублей коммунальщикам. Как сообщает SHOT, она не платит за услуги ЖКХ в своих квартирах, расположенных в историческом здании на Новом Арбате и на Мосфильмовской улице.

Известно, что у 51-летней исполнительницы есть три квартиры на Новом Арбате с площадями 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метра. Рыночная стоимость этих элитных объектов в центре Москвы составляет 37 миллионов, 49 миллионов и 70,8 миллиона рублей соответственно. Она не платила за жильё уже два месяца, накопив долг почти в 101 тысячу рублей.

Кроме того, у Королёвой имеется задолженность по квартире на Мосфильмовской, расположенной в жилом комплексе «Воробьёвы горы», где она должна около 36,4 тысячи рублей за капитальный ремонт и квартплату. В этом же комплексе у неё есть нежилое помещение площадью почти 155 квадратных метров, стоимость которого составляет 32,3 миллиона рублей, а также машино-место, оценённое в 2,5 миллиона рублей.

Королёва в основном живёт в деревне Крёкшино в Новой Москве, где у неё есть два дома площадью 52 квадратных метра (примерно 6,2 миллиона рублей на рынке) и 330 квадратных метров (около 38 миллионов рублей).

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Ранее Life.ru рассказывал, что молодая жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова годами не платила за коммуналку в элитной квартире в центре Москвы, из-за чего у неё накопилось 300 тысяч долгов. Позже стало известно, что избранница легендарного шутника погасила часть долга.

Обложка ©

ТАСС / Артем Геодакян

Александра Мышляева
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