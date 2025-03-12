Жена Петросяна погасила часть огромного коммунального долга

Блогерша внесла 128 тысяч рублей квартплаты за жильё в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. Однако ей предстоит внести ещё 170 тысяч за капитальный ремонт и 7 тысяч за коммунальные услуги. Задолженность за капремонт на ней висит с 2023 года, за это время её сумма выросла со 113 до 179 тысяч рублей. Представители Фонда капитального ремонта даже подавали на неё в суд за неуплату.