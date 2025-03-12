Жена Петросяна погасила часть огромного коммунального долга
Жена Петросяна Брухунова выплатила 128 тысяч рублей из долга за ЖКУ в 300 тысяч
Татьяна Брухунова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова закрыла часть своей задолженности. Об этом сообщает SHOT.
Блогерша внесла 128 тысяч рублей квартплаты за жильё в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках. Однако ей предстоит внести ещё 170 тысяч за капитальный ремонт и 7 тысяч за коммунальные услуги. Задолженность за капремонт на ней висит с 2023 года, за это время её сумма выросла со 113 до 179 тысяч рублей. Представители Фонда капитального ремонта даже подавали на неё в суд за неуплату.
Ранее Life.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова годами не платила за коммуналку в элитной квартире в центре Москвы, из-за чего у неё накопилось 300 тысяч долгов. Кстати, площадь этого жилища — 232,2 квадрата, а стоит оно 441 миллион рублей.