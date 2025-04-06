Пока всё скромно: Life.ru узнал стоимость выступления уфимской группы Ay Yola, разорвавшей мировые чарты

Уфимская группа Ay Yola, чей хит «Homay» обогнал Леди Гагу в мировых чартах, начала выступать на корпоративах в России. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, за одно мероприятие артисты берут 700 тысяч рублей, а выступление длится около получаса, так как у группы пока не так много песен — они исполняют всего шесть композиций. Райдер на фоне неожиданной популярности участники Ay Yola ещё не успели подготовить и просят только оплатить перелёт и обеспечить размещение в четырёхзвёздочном отеле.

В состав трио Ay Yola входят семья Шайхитдиновых (Руслан и его дочь Адель), а также заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. Группа была сформирована в прошлом году.

Трек «Homay» на башкирском языке стал мировым хитом за считанные недели, взорвав соцсети. В песне рассказывается о персонаже башкирского эпоса — волшебной птице, способной превращаться в прекрасную девушку. В настоящее время «Homay» занимает 5-е место в мировом чарте Shazam.

Ранее Ринат Рамазанов был председателем Всероссийского курултая башкирской молодёжи и активно собирал средства для нужд российской армии, в то время как его брат ушел на службу в СВО.