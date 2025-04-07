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6 апреля, 22:22

«Русский человек — первый в мире по голам»: Овечкин заявил, что счастлив за свою страну

Александр Овечкин заявил, что счастлив за Россию

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил радость за Россию после того, как стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Спортсмен рассказал журналистам, что не достиг бы этого рекорда без участия своих российских наставников, сокомандников и соперников.

«Спасибо всем за поддержку, за веру, за всё. Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всём мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти. Всё это было совместно», — подчеркнул он.

Cartier для жены форварда и безумие в Сети: Как Александр Овечкин побил рекорд Гретцки
Cartier для жены форварда и безумие в Сети: Как Александр Овечкин побил рекорд Гретцки

Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки 6 апреля. Матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» даже был прерван ради торжественной церемонии, в ходе которой россиянин выразил фанатам слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд.

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X / Washington Capitals

Тимур Хингеев
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