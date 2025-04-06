Овечкин — после рекордного броска: «Русские, мы сделали это»

Хоккейный матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» был прерван ради специальной торжественной церемонии в честь Александра Овечкина. После того как российский хоккеист забросил рекордную шайбу, он обнял свою маму и поцеловал детей, а вся арена начала скандировать его имя. Овечкин выразил благодарность всем фанатам за поддержку.