Овечкин — после рекордного броска: «Русские, мы сделали это»
Хоккейный матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» был прерван ради специальной торжественной церемонии в честь Александра Овечкина. После того как российский хоккеист забросил рекордную шайбу, он обнял свою маму и поцеловал детей, а вся арена начала скандировать его имя. Овечкин выразил благодарность всем фанатам за поддержку.
Овечкин на торжественной церемонии. Видео © X / NHL
«Русские, мы сделали это», — заявил хоккеист после победного броска.
Напомним, Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки. Исторический гол он забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». 895-ю шайбу Овечкина пропустил вратарь Илья Сорокин. Ранее Овечкин ему никогда не забивал.
X / NHL