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6 апреля, 18:25

Овечкин — после рекордного броска: «Русские, мы сделали это»

Хоккейный матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» был прерван ради специальной торжественной церемонии в честь Александра Овечкина. После того как российский хоккеист забросил рекордную шайбу, он обнял свою маму и поцеловал детей, а вся арена начала скандировать его имя. Овечкин выразил благодарность всем фанатам за поддержку.

Овечкин на торжественной церемонии. Видео © X / NHL

«Русские, мы сделали это», — заявил хоккеист после победного броска.

Напомним, Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки. Исторический гол он забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». 895-ю шайбу Овечкина пропустил вратарь Илья Сорокин. Ранее Овечкин ему никогда не забивал.

Слёзы и аплодисменты: Видео реакции семьи Овечкина, а также Гретцки сразу после исторического гола
Слёзы и аплодисменты: Видео реакции семьи Овечкина, а также Гретцки сразу после исторического гола
Обложка ©

X / NHL

Алена Пенчугина
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