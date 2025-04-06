Слёзы и аплодисменты: Видео реакции семьи Овечкина, а также Гретцки сразу после исторического гола

Появилось видео с реакцией семьи Александра Овечкина и Уэйна Гретцки на 895-ю шайбу хоккеиста. Мать, жена и дети спортсмена плакали, а Гретцки, который в этом время также находился на стадионе, аплодировал стоя.

Ранее Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки. Исторический гол он забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Кроме того, в текущем сезоне хоккеист установил ещё несколько рекордов: он превзошёл рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в первых периодах (242), рекорд Яромира Ягра по победным голам (136), обновил рекорд по сезонам с более чем 40 заброшенными шайбами (14) и рекорд по голам в большинстве (324).