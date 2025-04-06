Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 18:13

Слёзы и аплодисменты: Видео реакции семьи Овечкина, а также Гретцки сразу после исторического гола

Гретцки аплодировал стоя, а семья плакала, когда Овечкин забросил 895-ю шайбу

Появилось видео с реакцией семьи Александра Овечкина и Уэйна Гретцки на 895-ю шайбу хоккеиста. Мать, жена и дети спортсмена плакали, а Гретцки, который в этом время также находился на стадионе, аплодировал стоя.

Овечкин забросил 895-ю шайбу. Видео © X / NHL

В настоящее время игра приостановлена. Семья Овечкина приглашена на лёд, чтобы увековечить рекорд НХЛ.

Мэттьюс повторил уникальный рекорд Овечкина в НХЛ
Мэттьюс повторил уникальный рекорд Овечкина в НХЛ

Ранее Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки. Исторический гол он забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Кроме того, в текущем сезоне хоккеист установил ещё несколько рекордов: он превзошёл рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в первых периодах (242), рекорд Яромира Ягра по победным голам (136), обновил рекорд по сезонам с более чем 40 заброшенными шайбами (14) и рекорд по голам в большинстве (324).

Обложка ©

X / NHL

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • НХЛ
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar