Cartier для жены форварда и безумие в Сети: Как Александр Овечкин побил рекорд Гретцки Life.ru рассказывает о величии капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который 6 апреля 2025 года стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ. Как это было? 6 апреля, 20:25 Абсолютный рекорд Овечкина по количеству голов в чемпионатах НХЛ. Обложка © X / Capitals

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин навсегда вошёл в историю мирового хоккея. 6 апреля российский форвард забил 895-ю шайбу в матче НХЛ с «Айлендерс» (1:4) и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. После гола Овечкина во втором периоде матч сразу же прервали на церемонию чествования российского хоккеиста. Об этом было оговорено заранее; обе команды знали, что в случае исторического рекорда предстоит взять паузу на семь минут. Церемония прошла немного дольше, чем планировалось, но затем игру продолжили.

Как прошло чествование

В церемонии чествования принимал участие, конечно, сам Уэйн Гретцки с супругой, актрисой Джанет Джонс. Канадец, немного расстроившийся, когда Овечкин повторил его рекорд в ночь на 5 апреля, на этот раз говорил лестно:

— Известно, что рекорды существуют для того, чтобы их били, но я не знаю, кто сможет забить больше него.

Не осталась в стороне и жена Гретцки: она вручила Настасье Овечкиной красный пакет с логотипом ювелирного дома Cartier и что-то долго шептала ей на ухо. Помимо супруги Александра на церемонии были его мама, тесть и сыновья.

Сам Овечкин был крайне эмоционален. Сразу после забитого гола 39-летний нападающий, словно ребёнок, упал и прокатился по льду, а потом прыгал вместе с партнёрами по «Вашингтону». «Спасибо, Илья Сорокин, что позволил мне забросить 895-ю шайбу. Русские, мы сделали это! Да!» — сказал Алекс на льду во время церемонии.

Овечкину стоя аплодировали все американские фанаты. Да что говорить, если все США уже месяц с нетерпением ждали рекорда и искренне поддерживали русского форварда. Это говорит о многом, особенно во время изоляции нашего спорта на мировой арене. В российских соцсетях сейчас творится самое настоящее безумие: все пишут поздравления и выставляют фото Александра Великого. Ови — не просто легенда хоккея, он спортсмен, которым восхищаются и фанаты, и первые лица государств.

Что скажет Трамп?

Президент США Дональд Трамп всегда с теплом и уважением относился к российским спортсменам. Но Овечкин у него стоит особняком. Американский лидер постоянно говорит лестные слова о капитане «Вашингтона». Первая встреча Трампа и Ови состоялась в Белом доме в 2019 году после победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли.

— Я фанат «Вашингтона» и Овечкина! У меня нет выбора, кроме как быть его фанатом. Потому что он особенный. Вас привёл к победе очень особенный спортсмен, великий игрок. Александр Великий, как его называют, провёл всю свою карьеру в НХЛ в «Вашингтоне», и его упорный труд и преданность окупились полностью. Он превзошёл всех игроков в лиге, — сказал тогда Трамп.

Затем Трамп пригласил семью Овечкина к себе на виллу во Флориду на Рождество.

— Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них довольно хорошие отношения. На вилле были его друзья, знакомые, многолетние члены клуба при этой резиденции. В какой-то момент к нам подошёл старший сын президента и попросил нас подойти — единственных из всех гостей. Подвёл нас к нему — и Саша пообщался с Трампом, а я стояла рядом с его женой. О чём общались мужчины, сказать не могу, я лишь сказала Мелании спасибо за приглашение. У нас осталась фотография с той встречи, — рассказывала жена Овечкина Настасья в интервью «СЭ».

После избрания на второй президентский срок Трамп продолжил восхищаться российским форвардом. В одной из своих речей после победы на выборах Трамп сказал:

— «Вашингтон» сейчас в отличном положении, и Овечкин — великий игрок, согласны?

А уже во время инаугурации, которая прошла на «Кэпитал Уан – арене», домашнем стадионе «Вашингтона», Дональд снова вспомнил об Овечкине:

— У вас здесь нет свободных мест. Я хочу поблагодарить владельцев этой арены, они великолепны. Мы должны поддерживать их команды потому, что они так хорошо к нам относились. У хоккейной команды всё замечательно. Овечкин… Овечкин весьма хорош, не так ли?

Ждём теперь, что скажет Трамп после рекорда Ови.

Дружба с Владимиром Путиным

С президентом РФ Владимиром Путиным у Овечкина также тёплые отношения. У них было несколько официальных встреч в Кремле в рамках подготовки к Олимпийским играм и после чемпионатов мира. Глава государства приезжал и на тренировки сборной России, где приветствовал форварда.

Овечкин стоял у истоков создания медийной команды Putin Team.

— Давайте объединимся и покажем всем сильную и сплочённую Россию! Я хочу объявить о создании общественного движения под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня большая гордость, это похоже на ощущение, когда надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна, — писал тогда в своих соцсетях Овечкин.

Кроме того, на странице спортсмена в Instagram* (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) аватарка — фотография с российским президентом.

У Овечкина и Путина есть и личное общение. Так, президент РФ позвонил Александру во время его свадьбы с Настасьей Шубской в Барвихе, чтобы поздравить хоккеиста с созданием семьи. Александр поставил телефон на громкую связь, и все гости смогли услышать речь президента.

Кстати, в 2018 году на саммите в Хельсинки Трамп презентовал Путину майку Овечкина и хоккейную шайбу. Идеальный подарок, согласитесь?

Овечкин переписывает историю не только в спорте, но и на уровне мировой политики, объединяя всех. Ови — настоящий феномен. И мы — свидетели этому!

Авторы Галина Глазко