Джордан, Де Вито, Снуп Догг и другие звёзды поздравили Овечкина с рекордом в НХЛ
Звёзды мирового спорта и известные актёры поздравили российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На комплименты не поскупились легендарные баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, актёры Винс Вон, Дэнни Де Вито и Стив Карелл, хоккеист Сидни Кросби, рэпер Снуп Догг, теннисист Роджер Федерер, рестлер Коди Роудс и другие.
«Поздравляю, мистер Овечкин! <…> Это потрясающе! <…> Я очень рад за вас. <…> Надеюсь, вы сможете удерживать этот рекорд вечно. <…> Вы проделали замечательную работу», — прозвучали слова звёзд в видео, которое опубликовала команда Овечкина.
Мировые звёзды поздравляют Овечкина с новым рекордом в НХЛ. Видео © Telegram / Alex Ovechkin
Напомним, что Овечкин переписал историю Национальной хоккейной лиги и побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки 6 апреля. Матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» был прерван ради специальной торжественной церемонии, в ходе которой россиянин выразил фанатам слова поддержки.
Telegram / Alex Ovechkin