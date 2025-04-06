Джордан, Де Вито, Снуп Догг и другие звёзды поздравили Овечкина с рекордом в НХЛ

Звёзды мирового спорта и известные актёры поздравили российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина со снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). На комплименты не поскупились легендарные баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, актёры Винс Вон, Дэнни Де Вито и Стив Карелл, хоккеист Сидни Кросби, рэпер Снуп Догг, теннисист Роджер Федерер, рестлер Коди Роудс и другие.