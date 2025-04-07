Гордость российского хоккея: Вспоминаем 7 лучших голов Овечкина за всю историю

Александр Овечкин 6 апреля забил рекордный гол на матче НХЛ и заслужил статус живой легенды. Его поздравили Владимир Путин, Снуп Догг, Дэнни Де Вито и футболисты сборной России. Если выстроить башню из всех 895 шайб россиянина, она будет выше, чем Белый дом. До Овечкина мировым рекордсменом был Уэйн Гретцки из Канады. Всего один гол — и канадец скинут с пьедестала. Рассказываем, как Овечкин шёл к своему титулу лучшего бомбардира в истории, на примере семи его легендарных голов.

Шайба № 32: Гол из-за спины в падении

Овечкин забил гол из-за спины, да ещё и в падении. Видео © Rutube / NHL NETWORK

Овечкин упал и всё равно забил гол, даже не глядя на ворота. Никто не понял, что произошло. Только через несколько мгновений раздалось ликование стадиона: Овечкин попал своей тридцать второй шайбой в ворота! Это был гол команде «Феникс Койтис», или «Финикс», состоявшийся 16 января 2006 года. Койотов, между прочим, тренировал Гретцки. Этот гол стал лучшим голом XXI века. Овечкин самим свои существованием показывает: «Трус не играет в хоккей».

Шайба № 70: Гол в раскрутке

Овечкин может перекрутиться вокруг своей оси, а потом забить свой семидесятый гол. Видео © Rutube / NHL NETWORK

Овечкин покрутился вокруг своей оси и забил гол. Это произошло во время матча с «Филадельфией Флаерс» 16 декабря 2006 года. Ови — всем сердцем за эффективный, но красивый хоккей. Овечкин может забить гол стоя, сидя, лёжа, возможно, даже на корточках. НХЛ были в шоке от его продуктивности, а также смелого силового стиля игры с элементами шоу. Ови действительно привносит свою изюминку в каждый матч.

Шайба № 200: Гол в свалке, несмотря ни на что

Эта свалка называется «трафик» или «толчея у ворот». Овечкин может всех раскидать и забить гол. Видео © Rutube / NHL NETWORK

В матче с «Лос-Анджелес Кингз» Овечкина у ворот заблокировали целых пять человек. Ови понял, что не сдюжит, и передал пас коллеге по команде. Они чудом отбили нападение «королей» и вернули шайбу обратно восьмому номеру. Овечкин элегантно раскидал всех блокирующих его жителей Лос-Анджелеса и забил 60-й гол сезона. В его персональной карьере гол стал двухсотым. Вратарём был Джонатан Квик, его фамилия переводится как «быстрый», но на этот раз скорость реакции подвела хоккеиста.

Шайба № 300: Гол издалека

Гол с другого конца хоккейной площадки? Овечкин и так умеет. Видео © Rutube / NHL NETWORK

На этот раз Овечкин соревновался с «Торонто Мейпл Ливз», что переводится как «Кленовые листики из Торонто». Сам официальный сайт НХЛ назвал этот гол «разносным» (написали huge blast). Находясь на территории своей команды, на нейтральной зоне, он богатырски замахнулся и пробил защиту «кленовых листочков». Так число голов Овечкина перевалило за три сотни. Вратарь Джеймс Реймер, наверное, очень расстроился.

Шайба № 484: Величайший русский бомбардир

Овечкин может уронить вратаря ковбоев, а потом стать лучшим русским бомбардиром. Видео © Rutube / NHL NETWORK

Хоп-хоп — и вратарь «Даллас Старс» Кари Лейтонен развалился на льду в позе морской звезды, а в его ворота мощно влетела шайба Овечкина. Этот момент в матче можно пересматривать бесконечно с разных ракурсов. Ови подошёл к воротам противника максимально близко, а 19-й номер передал ему могучий пас. Таким образом 19 ноября 2015 года Овечкин стал величайшим русским бомбардиром в истории НХЛ.

Шайба № 500: Верхняя четверть ворот

В верхнюю четверть ворот может попасть не каждый. Видео © Rutube / NHL NETWORK

Первого октября 2016 года Овечкин провернул кое-что, что по-английски называется top shelf. По-русски это тоже называется «топ шелф», поскольку нашего термина ещё нет, приходится пользоваться англицизмами. Суть приёма в том, чтобы запулить шайбу в верхнюю четверть ворот, под самую перекладину. Это невероятно сложный приём, его могут осилить лишь лучшие из лучших. То есть Овечкин. Это был его пятисотый гол.

Шайба № 895: «Дайте мне хоть отдохнуть!»

Овечкин стал лучшим хоккеистом в мире. Всё, что ему сейчас нужно, — это отдых. Видео © Rutube / Code==Poetry

Овечкин забивает гол снова почти что с нейтральной зоны, то есть расстояние до ворот было порядочное. Уезжает с «места преступления», ложится на пару секунд на лёд, его стремительно окружают игроки «Вашингтон Кэпиталз», образуется свалка: каждый хочет обнять своего капитана и поздравить его с мировым рекордом. Так Овечкин забил свой 895-й гол, уничтожил и переиграл Гретцки, а ещё стал самым лучшим хоккеистом в мире. Поздравим легендарного русского форварда.