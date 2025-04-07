«Легенда! Машина!»: Футболисты сборной России поздравили Овечкина с историческим рекордом

Футболисты сборной России поздравили хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Поздравления опубликовали в телеграм-канале сборной.

«Ови — легенда! Александр — это круто! Твой рекорд — это не просто цифра, это история. История, которая будет вдохновлять миллионы людей. Блестящее достижение для всей страны и для тебя лично. <..> Саня, поздравляю тебя с мировым рекордом, ты — машина!» — сказали футболисты.