«Легенда! Машина!»: Футболисты сборной России поздравили Овечкина с историческим рекордом
Футболисты сборной России поздравили Овечкина с мировым рекордом
Александр Овечкин. Фото © X / Washington Capitals
Футболисты сборной России поздравили хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Поздравления опубликовали в телеграм-канале сборной.
Футболисты сборной России поздравили Овечкина с историческим рекордом. Видео © Telefram / Сборная России по футболу
«Ови — легенда! Александр — это круто! Твой рекорд — это не просто цифра, это история. История, которая будет вдохновлять миллионы людей. Блестящее достижение для всей страны и для тебя лично. <..> Саня, поздравляю тебя с мировым рекордом, ты — машина!» — сказали футболисты.
Ранее спортсмена поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства пожелал прославленному форварду здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте. Поздравления Овечкину адресовали также десятки мировых звёзд. Напомним, что в воскресенье, 6 апреля, хоккеист переписал историю НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки. Александр забил 895 шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».