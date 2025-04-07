Путин поздравил Александра Овечкина с историческим рекордом

«В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.