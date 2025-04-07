Путин поздравил Александра Овечкина с историческим рекордом
Хоккеист Александр Овечкин и президент РФ Владимир Путин. Фото © /Михаил Метцель/ТАСС
Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с его историческим рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.
«В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства пожелал прославленному форварду здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.
Напомним, что накануне, 6 апреля, Александр Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу в НХЛ. Исторический гол он забил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». 895-ю шайбу Овечкина пропустил вратарь Илья Сорокин. Игра даже была приостановлена для чествования российского хоккеиста: поздравить его на лёд вышла семья: мама, жена и сыновья, а также сам Гретцки. В своей речи Овечкин выразил фанатам, в том числе россиянам, слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд.