«Вашингтон» опубликовал двухчасовое видео с нарезкой всех 895 голов Овечкина
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
«Вашингтон Кэпиталз», в состав которого входит хоккеист Александр Овечкин, опубликовал видеоролик с нарезкой всех 895 голов российского форварда команды в регулярных чемпионатах. Ролик с серией сотен забитых шайб длится свыше двух часов.
Общая продолжительность видеоролика составила 2 часа 10 минут. Его клуб опубликовал на официальном YouTube-канале. Ролик охватывает все выступления Александра Овечкина в «Вашингтоне», начиная с 2005 года.
Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки 6 апреля. Матч между «Вашингтоном» и «Нью-Йорк Айлендерс» даже был прерван ради торжественной церемонии, в ходе которой россиянин выразил фанатам слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд.