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Регион
7 апреля, 10:04

Песков — о мировом рекорде Овечкина в НХЛ: Мы все радуемся и его поздравляем

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

В Кремле с воодушевлением восприняли мировой рекорд, установленный хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) отправил уже поздравительную телеграмму Овечкину, дал высокую оценку спортивным достижениям Александра. Да и все мы, конечно, радуемся и его поздравляем», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

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Напомним, 6 апреля Овечкин вошёл в историю НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Во втором периоде матча против «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу. В своей речи Овечкин выразил фанатам, в том числе россиянам, слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд. Также спортсмена поздравил и президент России Владимир Путин.

Наталья Демьянова
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