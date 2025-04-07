Песков — о мировом рекорде Овечкина в НХЛ: Мы все радуемся и его поздравляем

В Кремле с воодушевлением восприняли мировой рекорд, установленный хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) отправил уже поздравительную телеграмму Овечкину, дал высокую оценку спортивным достижениям Александра. Да и все мы, конечно, радуемся и его поздравляем», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.