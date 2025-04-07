Песков — о мировом рекорде Овечкина в НХЛ: Мы все радуемся и его поздравляем
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
В Кремле с воодушевлением восприняли мировой рекорд, установленный хоккеистом Александром Овечкиным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что он (Владимир Путин. — Прим. Life.ru) отправил уже поздравительную телеграмму Овечкину, дал высокую оценку спортивным достижениям Александра. Да и все мы, конечно, радуемся и его поздравляем», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Напомним, 6 апреля Овечкин вошёл в историю НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Во втором периоде матча против «Нью-Йорк Айлендерс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу. В своей речи Овечкин выразил фанатам, в том числе россиянам, слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд. Также спортсмена поздравил и президент России Владимир Путин.