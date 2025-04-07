Овечкин раскрыл правду о вирусном фото сразу после рекорда
Овечкин признался, что случайно упал на лёд после рекордной шайбы
Овечкин празднует рекордную шайбу. Облложка © X / Capitals
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который накануне стал рекордсменом по числу шайб в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), признался, что случайно упал после 895-й шайбы, позволив фотографам сделать красивые снимки.
«Случайно. Я споткнулся и упал», — сказал Ови журналистам.
Хоккеист добавил, что «получилось прикольно».
Напомним, накануне в воскресенье, 6 апреля Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.Это произошло в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Игру даже прервали ради торжественной церемонии, в ходе которой россиянин выразил фанатам слова поддержки. Поздравления форварду передали десятки мировых звёзд, не только спорта.