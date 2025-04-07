Овечкин раскрыл правду о вирусном фото сразу после рекорда

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который накануне стал рекордсменом по числу шайб в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), признался, что случайно упал после 895-й шайбы, позволив фотографам сделать красивые снимки.