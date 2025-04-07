Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 апреля, 09:20

Овечкин раскрыл правду о вирусном фото сразу после рекорда

Овечкин признался, что случайно упал на лёд после рекордной шайбы

Овечкин празднует рекордную шайбу. Облложка © X / Capitals

Овечкин празднует рекордную шайбу. Облложка © X / Capitals

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который накануне стал рекордсменом по числу шайб в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), признался, что случайно упал после 895-й шайбы, позволив фотографам сделать красивые снимки.

«Случайно. Я споткнулся и упал», — сказал Ови журналистам.

Хоккеист добавил, что «получилось прикольно».

Малкин поздравил Овечкина фразой «Ты прошёл хоккей»
Малкин поздравил Овечкина фразой «Ты прошёл хоккей»

Напомним, накануне в воскресенье, 6 апреля Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.Это произошло в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Игру даже прервали ради торжественной церемонии, в ходе которой россиянин выразил фанатам слова поддержки. Поздравления форварду передали десятки мировых звёзд, не только спорта.

Никита Никонов
  • Новости
  • Александр Овечкин
  • Вашингтон Кэпиталз
  • НХЛ
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar