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Регион
7 апреля, 08:30

Малкин поздравил Овечкина фразой «Ты прошёл хоккей»

Евгений Малкин и Александр Овечкин (слева направо) во время гала-матча легенд хоккея в рамках Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд на стадионе «Арена Мытищи». Фото © Сергей Булкин/ТАСС

Евгений Малкин и Александр Овечкин (слева направо) во время гала-матча легенд хоккея в рамках Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд на стадионе «Арена Мытищи». Фото © Сергей Булкин/ТАСС

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Ты прошёл хоккей, » - написал Малкин в Instagram* под совместной с Овечкиным фотографией с драфта.

В воскресенье, 6 апреля Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Матч даже был прерван ради торжественной церемонии, в ходе которой россиянин выразил фанатам слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд.

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Марина Фещенко
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