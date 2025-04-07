Малкин поздравил Овечкина фразой «Ты прошёл хоккей»
Евгений Малкин и Александр Овечкин (слева направо) во время гала-матча легенд хоккея в рамках Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд на стадионе «Арена Мытищи». Фото © Сергей Булкин/ТАСС
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Ты прошёл хоккей, » - написал Малкин в Instagram* под совместной с Овечкиным фотографией с драфта.
В воскресенье, 6 апреля Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Матч даже был прерван ради торжественной церемонии, в ходе которой россиянин выразил фанатам слова поддержки. Поздравления форварду адресовали десятки мировых звёзд.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская