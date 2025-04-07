Малкин поздравил Овечкина фразой «Ты прошёл хоккей»

Евгений Малкин и Александр Овечкин (слева направо) во время гала-матча легенд хоккея в рамках Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд на стадионе «Арена Мытищи». Фото © Сергей Булкин/ТАСС