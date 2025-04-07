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Регион
7 апреля, 12:48

Адвокат Ефремова сообщил о состоянии здоровья актёра после тюрьмы

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что у актёра одышка, и он плохо ходит

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актёра. По словам Юрия Падалко, артист страдает одышкой и плохо ходит. Об этом он сообщил в беседе с «Рен-ТВ».

«У актёра одышка, и он плохо ходит. Организационные вопросы по транспортировке в Москву решены. За Михаилом Ефремовым приедут и сразу отвезут в Москву», — сказал адвокат.

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Напомним, что в марте этого года Ефремов получил разрешение на условно-досрочное освобождение из колонии. На свободе он первым делом займётся своим здоровьем, артист также пообещал больше не употреблять алкоголь. В данный момент в его квартире активно идёт подготовка — возвращение актёра ожидается уже на этой неделе. Дом Ефремова даже стал объектом экскурсий.

Алена Пенчугина
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