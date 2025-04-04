«Никакой морали»: Юрий Лоза в ярости из-за очереди из режиссёров с ролями для Ефремова

Певец Юрий Лоза не оценил возможное возвращение актёра Михаила Ефремова в киноиндустрию после его условно-досрочного освобождения. Композитор уверен, что режиссёры, готовые сотрудничать с Ефремовым, стремятся привлечь внимание к своим проектам за счёт участия артиста.

«Никого не интересует моральный аспект. Там, где крутятся большие деньги, нравственный вопрос уходит на второй план», — возмущается музыкант, слова которого были опубликованы изданием «Абзац».

Продюсер Евгений Морозов со своей стороны заявил, что после выхода из колонии Ефремов станет одним из самых высокооплачиваемых актёров в России. По его утверждению, первые съёмки уже намечены на май, а гонорар осуждённого составит два с половиной миллиона рублей за день, что значительно превышает оплату Дмитрия Нагиева и Сергея Бурунова.