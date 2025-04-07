Тест: Лишь ярый поклонник Джеки Чана отличит правдивые факты о жизни актёра от ложных на 8/8

Актёр, режиссёр, каскадёр, постановщик трюков, а ещё безумец, который годами оттачивал каждое движение, перевернул классическое представление о боевиках. Фильмы с участием Джеки Чана — это взрывная смесь юмора, акробатики и невероятного риска, ведь кто ещё мог прыгнуть прямо на воздушный шар или упасть на раскалённые угли? За десятилетия карьеры артист собрал коллекцию травм, подружился с голливудскими звёздами и завоевал признание миллионов зрителей по всему миру. А ещё вокруг его личности блуждает столько мифов, что путаются даже фанаты! Сможете разобраться, где заканчивается реальность и начинается киношная легенда?