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7 апреля, 13:30

Тест: Лишь ярый поклонник Джеки Чана отличит правдивые факты о жизни актёра от ложных на 8/8

Джеки Чан — человек-легенда, чьё имя стало синонимом бесстрашия, юмора и невероятной акробатики, — сегодня празднует день рождения! Пришло время выяснить, насколько хорошо вы с ним знакомы.

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / DPA, © Freepik

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / DPA, © Freepik

Актёр, режиссёр, каскадёр, постановщик трюков, а ещё безумец, который годами оттачивал каждое движение, перевернул классическое представление о боевиках. Фильмы с участием Джеки Чана — это взрывная смесь юмора, акробатики и невероятного риска, ведь кто ещё мог прыгнуть прямо на воздушный шар или упасть на раскалённые угли? За десятилетия карьеры артист собрал коллекцию травм, подружился с голливудскими звёздами и завоевал признание миллионов зрителей по всему миру. А ещё вокруг его личности блуждает столько мифов, что путаются даже фанаты! Сможете разобраться, где заканчивается реальность и начинается киношная легенда?

А вы знали, что Лукоморье и остров Буян из сказок Пушкина существуют на самом деле? Мы провели расследование и выяснили, где на самом деле находятся знаменитые литературные места и как они выглядят в реальности. А чтобы выдержать апрель 2025 года, нужно иметь выносливость не хуже Джеки Чана, ведь штормы невиданной силы будут атаковать Землю нон-стоп.

Тест: Цари в мультиках и фильмах СССР — вспомните культовые сказки всего по 1 кадру на 8/8?
Тест: Цари в мультиках и фильмах СССР — вспомните культовые сказки всего по 1 кадру на 8/8?
Виктория Мишинкина
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