Десерт «Полено» и «Мерзавчики»: Какие блюда с необычными названиями популярны у россиян

Сегодня, 7 апреля, отмечается Международный день бобра — праздник не такой шуточный, как может показаться на первый взгляд. Он напоминает о важности этих животных для природы: бобры своими плотинами поддерживают речные экосистемы. Но кто знает — может, иногда зверьки всё же лакомятся поленом ради удовольствия. Как и люди, которые не против подкрепиться классическим десертом «Полено».

В честь праздника команда медиаплатформы Food.ru рассказала Life.ru, какие ещё блюда с оригинальными и смешными названиями привлекли внимание россиян. Мы вместе изучили поисковые запросы пользователей и составили рейтинг самых востребованных рецептов.

Фото © «Шедеврум»

Открывает топ десерт, точнее, торт под названием «Ёжик в тумане». Его рецепт россияне искали более 33 тысяч раз. Название десерта отсылает к персонажу знаменитого советского мультфильма, разве что глазки и носик сделаны из шоколада, а туман — из крема.

Настоящим открытием для пользователей стало национальное финское блюдо кааливели. Название звучит как древнее заклинание, но на самом деле это каша из капусты и зерновых культур на молоке. Необычный состав привлёк внимание 32 тысяч пользователей, что говорит о высоком интересе к традиционным скандинавским блюдам.

Фото © «Шедеврум»

Также одним из наиболее популярных десертов стал «Космический чизкейк с голубикой», он собрал больше 22 тысяч просмотров и свыше пяти тысяч лайков. Благодаря интересному внешнему виду и глубокому синему цвету чизкейк напоминает космическое пространство, а его вкус сочетает насыщенные сливочные и ягодные ноты.

Ещё внимание соотечественников привлекли такие блюда, как австрийский кайзершмаррн — «оборванные» блины с изюмом, французский сабайон с кусочками шоколада и ягодами — воздушный крем на основе вина и яиц, а также хрустящее печенье «Мерзавчики», которое получило своё название из-за того, что от него невозможно оторваться. Они набрали 22, 21 и 11 тысяч просмотров соответственно.

Фото © «Шедеврум»

Немалый интерес вызвало «Желе в виде пива», за провокационным названием которого кроется простое сочетание яблочного сока и желатина. Не остались без внимания и английский «Лимонный поссет» (10 тысяч) — нежный кремовый десерт с цитрусовой кислинкой, а также печенье «Ведьмины пальчики» (12 тысяч), которое стало популярным среди любителей кулинарных экспериментов на Хеллоуин.