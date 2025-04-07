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7 апреля, 11:16

«Он был рождён для этого»: Life узнал у нумеролога, как восьмой номер помогает Овечкину

Нумеролог Питина: 8-й номер Овечкина — число воплощения в жизнь его предназначения

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после того, как забил рекордную 895-ю шайбу в НХЛ. Фото © ТАСС/AP/TASS

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после того, как забил рекордную 895-ю шайбу в НХЛ. Фото © ТАСС/AP/TASS

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, накануне забивший рекордную 895-ю шайбу в НХЛ, неслучайно играет под 8-м номером. Как рассказала Life.ru нумеролог, цифровой психолог Людмила Питина, число 8 — это не только символ бесконечности, но и число божественной силы, единения тела и духа, число кармы.

Применительно к Александру Овечкину можно сказать, что это число воплощения в жизнь его истинного предназначения. Другими словами, он был рождён для этого. Только если многим сложно рассмотреть своё предназначение и реализовать его, у Овечкина получилось это сделать.

Людмила Питина

Нумеролог, цифровой психолог

Применительно к Александру Овечкину можно сказать, что это число воплощения в жизнь его истинного предназначения. Другими словами, он был рождён для этого. Только если многим сложно рассмотреть своё предназначение и реализовать его, у Овечкина получилось это сделать.
Применительно к Александру Овечкину можно сказать, что это число воплощения в жизнь его истинного предназначения. Другими словами, он был рождён для этого. Только если многим сложно рассмотреть своё предназначение и реализовать его, у Овечкина получилось это сделать.
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Но не стоит думать, что путь хоккеиста был лёгким. По словам Питиной, негативный аспект числа 8 — это постоянная проверка на прочность, выдержать которую не всем дано. Но если человек выдерживает все испытания, он в итоге получает всё: славу, богатство, успех.

Недаром число 8 в качестве своего талисмана выбирают те, кто стремится к большим целям. Важно при этом, чтобы цель была не только материальной, но и более глобальной и несла что-то важное в этот мир. В качестве талисмана «восьмёрка» наделяет своего носителя упорством и уверенностью в своих силах и своей правоте.

Людмила Питина

Нумеролог, цифровой психолог

Недаром число 8 в качестве своего талисмана выбирают те, кто стремится к большим целям. Важно при этом, чтобы цель была не только материальной, но и более глобальной и несла что-то важное в этот мир. В качестве талисмана «восьмёрка» наделяет своего носителя упорством и уверенностью в своих силах и своей правоте.
Недаром число 8 в качестве своего талисмана выбирают те, кто стремится к большим целям. Важно при этом, чтобы цель была не только материальной, но и более глобальной и несла что-то важное в этот мир. В качестве талисмана «восьмёрка» наделяет своего носителя упорством и уверенностью в своих силах и своей правоте.
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Но число жизненного пути у Овечкина (родившегося 17 сентября 1985 года) другое — 4. Оно, как и число его рекорда (895), ещё раз подтверждает, что это событие в его спортивной карьере было, можно сказать, предопределено свыше. Энергия числа 4 — это энергия последовательного и методичного движения к цели. Люди с числом судьбы 4 умеют рассчитывать только на себя. Если вдруг окажется, что побить величайший рекорд в истории хоккея маленький Саша Овечкин решил ещё в детстве, в этом не будет абсолютно ничего удивительного, говорит нумеролог. Наоборот, часто именно так и случается: люди с числом судьбы 4 идут по жизни вслед за своей детской мечтой, какой бы нереальной она ни казалась всем окружающим.

Напомним, что накануне, 6 апреля, Александр Овечкин переписал историю НХЛ и побил «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив 895-ю шайбу в НХЛ. Игра даже была приостановлена для чествования российского хоккеиста: поздравить его на лёд вышла семья, а также сам Гретцки. В своей речи Овечкин поблагодарил российских фанатов. Поздравления форварду адресовал президент РФ Владимир Путин. Он назвал рекорд Александра не только личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами. Также Овечкина поздравили звёзды российского и мирового спорта, а также актёры, певцы, политики.

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Ольга Годуненко
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