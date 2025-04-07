«Он был рождён для этого»: Life узнал у нумеролога, как восьмой номер помогает Овечкину

Применительно к Александру Овечкину можно сказать, что это число воплощения в жизнь его истинного предназначения. Другими словами, он был рождён для этого. Только если многим сложно рассмотреть своё предназначение и реализовать его, у Овечкина получилось это сделать.

Но не стоит думать, что путь хоккеиста был лёгким. По словам Питиной, негативный аспект числа 8 — это постоянная проверка на прочность, выдержать которую не всем дано. Но если человек выдерживает все испытания, он в итоге получает всё: славу, богатство, успех.

Недаром число 8 в качестве своего талисмана выбирают те, кто стремится к большим целям. Важно при этом, чтобы цель была не только материальной, но и более глобальной и несла что-то важное в этот мир. В качестве талисмана «восьмёрка» наделяет своего носителя упорством и уверенностью в своих силах и своей правоте.

Но число жизненного пути у Овечкина (родившегося 17 сентября 1985 года) другое — 4. Оно, как и число его рекорда (895), ещё раз подтверждает, что это событие в его спортивной карьере было, можно сказать, предопределено свыше. Энергия числа 4 — это энергия последовательного и методичного движения к цели. Люди с числом судьбы 4 умеют рассчитывать только на себя. Если вдруг окажется, что побить величайший рекорд в истории хоккея маленький Саша Овечкин решил ещё в детстве, в этом не будет абсолютно ничего удивительного, говорит нумеролог. Наоборот, часто именно так и случается: люди с числом судьбы 4 идут по жизни вслед за своей детской мечтой, какой бы нереальной она ни казалась всем окружающим.