«Милые зайчики там все»: Участники группы «Город 312» признались, что уже 20 лет выступают в тюрьмах

Музыканты поп-рок-группы «Город 312» Дмитрий Притула и Диана Макарова проводят концерты в российских тюрьмах. Артисты отмечают, что заключённые тоже нуждаются в поддержке, и такие культурные события могут сыграть особую роль.

Группа «Город 312» выступает с концертами в тюрьме. Видео © 5-tv.ru

«Очень милые зайчики там вообще все. Всем нужна поддержка. Были в колонии, где девчушки маленькие сидят за ужасные вещи. Но даже у них есть шанс вновь быть в обществе, быть прощёнными как Богом, так и обществом. Там работают искренние и добрые люди, которые готовы им дать этот шанс», — отметила Макарова в беседе с Пятым каналом.

Солистка группы «Город 312» отметила, что они выступали перед несовершеннолетними заключёнными, которые совершили преступления, но всё ещё имеют шанс на искупление. Музыканты также выразили недовольство отсутствием необходимого оборудования для концертов в тюрьмах, например, микрофонных стоек, что заставляет их импровизировать с подручными средствами. Тем не менее трудности не останавливают артистов, и, как подчеркнула солистка, группа уже более 20 лет проводит выступления в таких учреждениях.