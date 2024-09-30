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30 сентября, 15:11

«Любви достойна только мама»: Россияне рассказали, под песни каких исполнителей переживают расставания

Опрос: Россияне чаще всего переживают расставания под песни МакSим и ANNA ASTI

Чтобы пережить расставание с любимым человеком, чаще всего россияне слушают отечественную эстраду, русский рэп, а также поп-музыку. В моменты острой тоски по бывшим наиболее востребованными становятся песни «Знаешь ли ты» МакSим, «Останусь» группы «Город 312», «Зима в сердце» группы «Гости из будущего», «На берегу неба» Димы Билана и «Океаны» в исполнении XolidayBoy.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые публикует РИА «ФедералПресс». Примечательно, что 37% участников опроса предпочитают переживать расставания в тишине.

«Музыка погружает в печальные раздумья, а знакомые треки могут вызвать болезненные ассоциации с бывшим партнёром», — объяснили свои ответы респонденты.

Среди россиян, которые слушают музыку, чтобы пережить разрыв с любимым человеком, 72% таким образом пытаются отвлечься от грустных мыслей. 11% признались, что музыка мотивируют их. К слову, чтобы взбодриться, граждане включают песни «Девочка танцуй» от Artik & Asti, «Царица» Anna Asti, «Я тебе не верю» Григория Лепса, «Шальная императрица» Ирины Аллегровой, «Любви достойна только мама» от артиста Bahh Tee и «Харизма» от Wallem.

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Кстати, творчество Григория Лепса, в прямом смысле, оказала влияние на его 18-летнюю «невесту». Аврора Киба последовала совету из песни звезды и уехала жить в Лондон.

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Freepik

Борис Эльфанд
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