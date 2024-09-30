«Любви достойна только мама»: Россияне рассказали, под песни каких исполнителей переживают расставания

Чтобы пережить расставание с любимым человеком, чаще всего россияне слушают отечественную эстраду, русский рэп, а также поп-музыку. В моменты острой тоски по бывшим наиболее востребованными становятся песни «Знаешь ли ты» МакSим, «Останусь» группы «Город 312», «Зима в сердце» группы «Гости из будущего», «На берегу неба» Димы Билана и «Океаны» в исполнении XolidayBoy.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые публикует РИА «ФедералПресс». Примечательно, что 37% участников опроса предпочитают переживать расставания в тишине.

«Музыка погружает в печальные раздумья, а знакомые треки могут вызвать болезненные ассоциации с бывшим партнёром», — объяснили свои ответы респонденты.