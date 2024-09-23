Тест: Только настоящие романтики продолжат строчки этих 5 рок-песен про осень

На улице начинает холодать — и «Тополиный пух» «Иванушек» уходит из плейлистов, оставляя место для ностальгических баллад. С наступлением осени мы получаем не только жёлтые листья, холодный ветер и тёплые свитера, но и настоящую рок-поэзию, пропитанную меланхолией и глубокими размышлениями о жизни. Давайте проверим вашу лирическую память: попробуйте закончить некоторые из самых известных строк об осени.

Песни про осень — это не просто тексты, но и настоящие истории, которые каждый из нас ощущает по-своему. А вот со словами иностранных композиций всё немного сложнее: читайте про 6 песен, которым в СССР все подпевали, хотя не знали их истинного смысла. Попробуйте также проверить свою эрудицию в следующем тесте: отгадайте 7 картин отечественных художников среди мастеров других стран.