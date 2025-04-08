Миллионерша и любительница женщин: Как живёт теннисистка Дарья Касаткина, променявшая Россию на Австралию Дарья Касаткина — теперь уже бывшая первая ракетка России — обживается на новой родине, в Австралии. Что у неё осталось в России и почему жить она будет скорее в Испании — в материале Life.ru. 7 апреля, 21:15 Дарья Касаткина теперь называет своей родиной Австралию. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kasatkina, © Shutterstock / FOTODM / Nate Hovee

Почему Дарья Касаткина поменяла гражданство

Теннисистка Дарья Касаткина провела уже две игры под флагом Австралии. Получилось не очень — вылет в одной восьмой турнира в Чарльстоне. Спорт сейчас для Касаткиной не на первом месте. У неё появились дела поважнее: стать ЛГБТ*-активисткой и жаловаться на Россию британской прессе.

— Я счастлива представлять Австралию на международной арене. Учитывая всё, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Для меня, как открытой лесбиянки, если я хочу быть собой, нужно было сделать этот шаг, и я его сделала, — эти высказывания теннисистки смаковали таблоид Daily Mail, информагентство Reuters, авторитетные издания Guardian и Independent. Судя по статьям в них, Касаткина теперь участвует в каких-то «благотворительных ЛГБТ*-проектах».

Кажется, спортсменка готовилась к смене гражданства с самого начала СВО. В феврале 2022 года она должна была принять участие в петербургском турнире St. Petersburg Ladies Trophy, но не поехала, потому что, по официальной версии, заразилась ковидом. Весной Касаткина уже находилась в Барселоне, где у неё появилось жильё. Летом она публично призвала наших молодых теннисистов менять гражданство и призналась, что состоит в отношениях с российско-эстонской экс-фигуристкой Натальей Забияко.

В 2023 году Касаткина заявила британским журналистам, что всегда хотела уехать из России и жить за границей, но переживает, что не сможет навестить дом.

Пару недель назад теннисистка получила австралийский вид на жительство.

— Австралия — место, которое я люблю и где чувствую себя как дома. Моя новая родина, — похвасталась Касаткина.

Как Дарья Касаткина стала успешной теннисисткой

Дарья Касаткина — первая российская теннисистка, кто выиграл турнир Большого шлема среди юниоров и чемпионат Европы до 16 лет. В её взрослой карьере было восемь побед в соревнованиях Женской теннисной ассоциации, а также многочисленные финалы и полуфиналы. Она бывшая первая ракетка России и двенадцатая на данный момент в мировом рейтинге.

Касаткина говорит, что родилась в обычной тольяттинской семье.

— Папа играл в хоккей за «Ладу», после работал на АвтоВАЗе. Мама занималась лёгкой атлетикой. С деньгами было плохо. Когда я уже ездила на турниры и переехала тренироваться в Словакию, мы продали дом, — рассказывала теннисистка.

Портпосёлок, где выросла Дарья Касаткина. Фото © ЦИАН

Видимо, у её семьи было много домов. Касаткина выросла в самом престижном и туристическом микрорайоне Тольятти — Портпосёлке. Домовладение её родителей располагается в живописном лесу на берегу Волги, рядом пляжи и яхт-клуб, открывается вид на Жигулёвские горы. Площадь особняка Касаткиных — 460 квадратов, вдвое меньшего размера на соседней улице продаётся за 35 млн рублей. Судя по базам, Касаткины до сих пор пользуются этой недвижимостью и не продавали её.

Также у спортсменки было своё отдельное жильё в Тольятти — трёшка стоимостью до 10 млн рублей в клубном среднеэтажном ЖК возле центрального городского парка. Владели Касаткины и другими квартирами. Полный тёзка её отца является помощником депутата тольяттинской гордумы. Её мать раньше входила в правление самарской областной федерации тенниса.

Портпосёлок, где выросла Дарья Касаткина. Фото © Яндекс Недвижимость

Сколько Касаткина заработала

Согласно спортивным агентствам, Дарья Касаткина за всю карьеру выиграла $13 млн призовых, её личное состояние достигло $8 млн. И вряд ли в этой сумме учтены российские доходы теннисистки. А она годами получала выплаты от организаторов Кубка Кремля, от дочерней компании Газпрома «Формула ТХ «Теннис-Хоккей», от федерального и самарского центров подготовки сборных. По некоторым данным, в доковидном 2019 году её спортивный заработок в России превысил 13 млн рублей, а в ковидный 2021-й не дотянул до 1 млн.

Где живёт Касаткина

Когда Дарья Касаткина переехала из Тольятти в Москву, ей выделили служебное жильё в знаменитой высотке Академии РАН. Спустя какое-то время они стали жить вместе с Натальей Забияко в съёмной студии престижного ЖК «Фили-Град» на берегу Москвы-реки.

В своих интервью Касаткина неоднократно говорила, что её любимое место на земле — это Барселона. Именно в этом городе, судя по соцсетям, они с Забияко больше всего проводят времени после начала СВО.

Возможно, Австралия, как и Россия, окажется временной родиной теннисистки. Скорее всего, ей нужен лишь австралийский паспорт, а жить она будет в Испании.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

Авторы Пётр Егоров